Украина намерена обвинить РФ в спонсировании терроризма

Киев обратится в Международный суд ООН в связи с недавними промежуточными результатами расследования катастрофы малазийского «Боинга» на Донбассе.

Украинская сторона считает, что Россия нарушает конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елену Зеркаль.

По ее словам, выводы следствия о том, что лайнер был сбит ракетой ЗРК «Бук» якобы принадлежавшей одной из воинских частей РФ, являются прямым доказательством того, что Россия поставляет оружие донбасским ополченцам.

В МИД России ранее отметили, что расследование крушения «Боинга» ведется международной группой следователей однобоко и предвзято. В частности, она продолжает игнорировать предложение Москвы о помощи в расследовании и предоставленную российской стороной информацию по данному делу.

Новости по теме
Теги:
Организации: ООН
Следующая новость Захват заложников в столице закончился смертью одного из них

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО