Украина намерена обвинить РФ в спонсировании терроризма

Киев обратится в Международный суд ООН в связи с недавними промежуточными результатами расследования катастрофы малазийского «Боинга» на Донбассе.

Украинская сторона считает, что Россия нарушает конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елену Зеркаль.

По ее словам, выводы следствия о том, что лайнер был сбит ракетой ЗРК «Бук» якобы принадлежавшей одной из воинских частей РФ, являются прямым доказательством того, что Россия поставляет оружие донбасским ополченцам.

В МИД России ранее отметили, что расследование крушения «Боинга» ведется международной группой следователей однобоко и предвзято. В частности, она продолжает игнорировать предложение Москвы о помощи в расследовании и предоставленную российской стороной информацию по данному делу.