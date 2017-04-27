Украина накормит гостей «Евровидения-2017» салом и галушками
Украина решила удивить гостей музыкального конкурса «Евровидение», который пройдет в мае в Киеве, местной кухней.
По данным местных СМИ, в Киеве пройдет фестиваль украинской национальной кухни.
В кафе и ресторанах города будут подаваться голубцы из марлина, слоеный пирог с генеральским салом, старинная украинская шпундра (свинина в квасе) с полтавскими галушками. В меню также будут черноморские бычки, рапаны и устрицы, а также закарпатские травы и грибы.
Кроме того, гостям «Евровидения» предложат попробовать коктейли с забавными названиями Great Oguretsby (Великий огурец) или Baconpower (Сила бекона), сообщает Life.
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