Украина начала закачку газа в подземные хранилища

Украина закончила отбор газа из подземных хранилищ и начала его закачку по 4,5 миллиона кубометров в сутки.

Об этом пресс-секретарь «Укртрансгаз» Максим Белявский написал в Facebook. На 9 марта объем газа в хранилищах Киева составлял 8,183 миллиарда кубометров. В 2015 году Украина отказалась закупать газ у Росии, а с 2016 года Киев приобретает голубое топливо по реверсу в Европе.

РИА Новости отмечает, что украинские хранилища заполнены меньше чем на треть. Москва не раз высказывала опасения в связи с этим, поскольку такая ситуация создает риски для транзита газа в европейские страны.