Украина начала закачку газа в подземные хранилища
Украина закончила отбор газа из подземных хранилищ и начала его закачку по 4,5 миллиона кубометров в сутки.
Об этом пресс-секретарь «Укртрансгаз» Максим Белявский написал в Facebook. На 9 марта объем газа в хранилищах Киева составлял 8,183 миллиарда кубометров. В 2015 году Украина отказалась закупать газ у Росии, а с 2016 года Киев приобретает голубое топливо по реверсу в Европе.
РИА Новости отмечает, что украинские хранилища заполнены меньше чем на треть. Москва не раз высказывала опасения в связи с этим, поскольку такая ситуация создает риски для транзита газа в европейские страны.
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