Украина начала учения вблизи границы с Крымом

Украина начала учебные стрельбы вблизи границы с Крымом, заявил начальник пресс-центра воздушного командования «Юг» Владимир Крыжановский.

По его словам, которые приводит ТАСС, учения происходят в соответствии с нормами международного законодательства и со строгим соблюдением этих норм.

Крыжановский также рассказал о проведении контрольных летных испытаниях зенитных управляемых ракет средней дальности «С-300» с целью приобретения опыта использования этих систем.

- Как планировалась какая-то реакция от РФ... Ничего не происходит, - сказал он в ответ на вопрос о том, последовала ли реакция российской стороны на старт учений вблизи Крыма.