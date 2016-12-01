Украина начала учения вблизи границы с Крымом
Украина начала учебные стрельбы вблизи границы с Крымом, заявил начальник пресс-центра воздушного командования «Юг» Владимир Крыжановский.
По его словам, которые приводит ТАСС, учения происходят в соответствии с нормами международного законодательства и со строгим соблюдением этих норм.
Крыжановский также рассказал о проведении контрольных летных испытаниях зенитных управляемых ракет средней дальности «С-300» с целью приобретения опыта использования этих систем.
- Как планировалась какая-то реакция от РФ... Ничего не происходит, - сказал он в ответ на вопрос о том, последовала ли реакция российской стороны на старт учений вблизи Крыма.
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