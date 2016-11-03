Украина начала добычу сланцевого газа

Украинская компания «Укргаздобыча», принадлежащая «Нафтогазу», в октябре начала добычу сланцевого газа методом гидроразрыва пласта, чтобы ослабить зависимость страны от поставок российского газа, заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

По его словам, работы по бурению первой скважины были проведены в сотрудничестве с европейскими партнерами, однако не уточнил, где именно была пробурена скважина.

Коболев отметил, что Украина намерена увеличить добычу газа с 20 до 27 миллиардов кубометров в год, чтобы стать «самодостаточной». Об этом сообщает ТАСС.