Украина может закрыть грузовое сообщение с Россией

Генеральный директор «Федеральной грузовой компании» Алексей Тайчер заявил, что вывод российских грузовых вагонов с территории Украины уже начался.

Он рассказал, что все российские вагоны, разгрузившиеся на украинских станциях, порожняком перегоняются в Россию. По факту завершения этих операций, по его словам, прекратится вся грузовая железнодорожная деятельность на территории Украины.

Алексей Тайчер подчеркнул, что вывод вагонов начался сразу после того как Украина ввела санкции против России, отмечает ТАСС.

Объем перевозок в сообщении с Украиной составляет около 5% в общем объеме перевозок России.

Первый вице-президент «РЖД» Анатолий Краснощек сообщил, что компания пока не получала от Украины никакого официального уведомления о прекращении ни грузового, ни пассажирского сообщения между двумя странами.

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