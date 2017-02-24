Украина может ввести мораторий на договоры с МВФ
Депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин и глав ассоциации украинских банков Александр Сугоняко зарегистрировали в украинском парламенте законопроект, предполагающий введение моратория на все договоры, меморандумы и соглашения Украины с Международным валютным фондом.
На официальном сайте Рады текст проекта закона пока что отсутствует.
Ранее МВФ и власти Киева приняли совместное решение о пересмотре цены на газ для жителей Украины. Новые цены закреплены в Меморандуме о сотрудничестве Украины и МВФ, сообщает телеканал «Звезда».
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