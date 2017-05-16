Украина может отказаться от «Яндекса» и «ВКонтакте»
Президент Украины Петр Порошенко рассматривает возможность запрета в стране интернет-провайдеров, предоставляющих доступ к ресурсам «Яндекса» и «Mail.ru Group».
Такая мера связана с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины в отношении ряда лиц и организаций, против которых вводится «персональные специальные экономические и другие ограничительные меры».
Указ подписан президентом Украины 15 мая нынешнего года.
В данном случае речь идет о части российских банков, СМИ и авиакомпаний. Теперь еще к ним может прибавиться «Mail.ru Group», ООО «ВКонтакте» и ООО «Яндекс». Их активы в Украине также могут подвергнуться заморозке.
О сроках ограничений пока информации не поступало, отмечает РБК.
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