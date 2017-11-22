Украина может лишиться финансовой помощи из ЕС

Евросоюз может отказать Украине в предоставлении третьего транш в размере 600 миллионов евро, если Киев не доведет до конца экономическую реформу.

По словам посла ЕС Хьюга Мингарелли, Украине необходимо снять запрет на экспорт леса-кругляка запустить автоматическую проверку электронных деклараций, принять закон о кредитном реестре НБУ и провести проверку информации о бенефициарных владельцах компаний, пишет издание «Европейская правда».

Дипломат подчеркнул, что срок выполнения этих требование истекает в ближайшие несколько дней и он не может быть продлен. «И если за несколько дней Европейская комиссия констатирует, что эти требования не выполнены – деньги будут потеряны для Украины», - заявил посол.

ЕС предоставляет Киеву кредиты с 2015 года, требуя при этом реализации одобренных Брюсселем реформ. На погашение кредитов Украине дано 15 лет.