Украина может лишиться финансовой помощи из ЕС

Евросоюз может отказать Украине в предоставлении третьего транш в размере 600 миллионов евро, если Киев не доведет до конца экономическую реформу.

По словам посла ЕС Хьюга Мингарелли, Украине необходимо снять запрет на экспорт леса-кругляка запустить автоматическую проверку электронных деклараций, принять закон о кредитном реестре НБУ и провести проверку информации о бенефициарных владельцах компаний, пишет издание «Европейская правда».

Дипломат подчеркнул, что срок выполнения этих требование истекает в ближайшие несколько дней и он не может быть продлен. «И если за несколько дней Европейская комиссия констатирует, что эти требования не выполнены – деньги будут потеряны для Украины», - заявил посол.

ЕС предоставляет Киеву кредиты с 2015 года, требуя при этом реализации одобренных Брюсселем реформ. На погашение кредитов Украине дано 15 лет.

Новости по теме
Теги:
Места: Украина, ЕС
События: экономика
Следующая новость В Сочи началась встреча трех президентов

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО