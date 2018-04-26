Украина и Литва объединились против «Сеерногопотока-2»

Киев и Вильнюс составили совместное заявление против реализации проекта по строительству газопровода «Северный поток-2».

Документ подписали глава Минэнерго Литвы Жигимантас Вайчюнас и министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик. В литовском ведомстве пояснили, что цель заявления - укрепление энергетической безопасности и диверсификация источников энергии, сообщает «Газета.ру» о ссылкой на RNS.

Украина, Прибалтика и Польше неоднократно выступали против строительства газопровода, называя его угрозой энергобезопасности Европы. Меж тем в «Газпроме» заявили, что в случае необходимости готовы построить и «Северный поток-3».