Украина конфисковала шедший под флагом Танзании сухогруз за посещение Крыма

Украина конфисковала сухогруз Sky Moon, шедший под флагом Танзании, за посещение Крыма.Такое решение принял Малиновский районный суд Одессы.

Уточняется, что 3 тысячи тонн технической соды стоимостью 650 тысяч долларов, находившейся на судне, суд квалифицировал как контрабанду и также конфисковал.

Сухогруз был задержан вблизи устья Дуная украинскими пограничниками. Экипаж обвинили в транспортировке груза с территории Крыма «в обход украинского таможенного контроля», сообщает Ura.ru.