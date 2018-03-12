Украина и Канада построят площадку для запуска ракет
Космические агентства Украины и Канады совместно построят стартовую площадку для ракет на территории одного из канадских космодромов, заявил советник председателя государственного космического агентства Украины Эдуард Кузнецов.
По его словам, с новой площадки будут осуществляться пуски украинских ракет.
Он также напомнил, что Украина в 2016 году предложила аналогичный проект Австралии, однако до сих пор никаких договоренностей на этот счет нет.
Ранее украинский посол в Австралии Николай Кулинич заявил, что государственное космическое агентство Украины может построить космодром в Австралии, сообщает «РИА Новости».
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