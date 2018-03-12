Украина и Канада построят площадку для запуска ракет

Космические агентства Украины и Канады совместно построят стартовую площадку для ракет на территории одного из канадских космодромов, заявил советник председателя государственного космического агентства Украины Эдуард Кузнецов.

По его словам, с новой площадки будут осуществляться пуски украинских ракет.

Он также напомнил, что Украина в 2016 году предложила аналогичный проект Австралии, однако до сих пор никаких договоренностей на этот счет нет.

Ранее украинский посол в Австралии Николай Кулинич заявил, что государственное космическое агентство Украины может построить космодром в Австралии, сообщает «РИА Новости».