Украина ждет от Польши объяснений по поводу антиукраинских лозунгов
В Польше прошел митинг, на котором звучали антиукраинские лозунги. Украина заявила, что ждет от Варшавы объяснений.
Инцидент произошел в Перемышле. В городе прошло мероприятие "Марш орлят перемышльских и львовских". На мероприятии звучал лозунг "Смерть украинцам". Организаторами выступили националистические объединения.
– Диппредставительство в понедельник, 12 декабря, ожидает официальный ответ от мэрии Перемышля и местной полиции по поводу данного инцидента, – цитирует ТАСС посла Украины в Польше.
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