Украина из-за холодов вдвое увеличила потребление газа

Из-за морозной погоды, установившейся в Восточной Европе, «Укртансгаз» вынужден был увеличить объемы отбора газа из хранилищ.

«Объем газа в подземных хранилищах, по данным на 8 января, уменьшился до 11,459 миллиарда кубометров. В течение суток из хранилищ было отобрано 86,34 миллиона кубометров газа», - цитирует сообщение пресс-службы компании ТАСС.

Ранее руководство «Нафтогаза» заверяло, что запасов газа достаточно для прохождения отопительного сезона даже в условиях низких температур. При этом, по подсчетам главы компании Андрея Коболева, отбор газа не должен превышать 50 миллионов кубометров в сутки. В этом случае к концу сезона в хранилищах должно остаться 8 миллиардов кубометров, которые необходимы для обеспечения работы газотранспортной системы.

Между тем, по данным «Укртрансгаза», уже 4 января Украина превысила заявленный Коболевым объем в 50 миллион кубометров, использовав 60,7 миллиона кубометров топлива, а 6 января объем отбора газа из подземных хранилищ вырос до 100 миллионов кубометров в сутки.

Отопительный сезон на Украине завершится 15 апреля.

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