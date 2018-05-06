Украина изучит настроения жителей Юга России

Центр информационно-психологических операций №72 Вооруженных сил Украины разместил тендер на проведение социологического исследования жителей Южного федерального округа.

Военные планируют узнать, насколько жители Юга России довольны действующей властью, готовы ли они принимать участие в акциях протеста и каково их материальное состояние. В ходе исследования планируется определить наиболее эффективные информационные каналы для работы с разными группами населения.

Соцопрос должен состоять из «не менее 20 фокус-групповых дискуссий и 2000 интервью лицом к лицу (face-to-face) дома у респондента». Исследование будет проведено в Адыгее, Калмыкии, Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму. Стоимость тендера – 1,6 млн гривен (около 65 тыс. долларов), передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что сотрудники центра создавали ложные группы Народной милиции, на которых ссылались СМИ, выдавая неверную информацию в качестве горячих новостей.