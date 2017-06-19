Украина не испытывает нехватки газа и угля
Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик рассказал, что подготовка к отопительному сезону не вызывает опасений – ресурсов хватит на всех.
По его словам, Украина накопила 2,7 миллиона тонн угля и 10,8 миллиарда кубометров газа – количество вполне достаточное, чтобы не переживать из-за будущей зимы.
Также он добавил, что поставки антрацитового угля растут, все поставщики работают добросовестно.
Для сравнения Игорь Насалик привел цифры – в прошлом году запасы в Украине равнялись 2,2 миллиона и 0,6 миллиона тонн соответственно, отмечает РИА Новости.
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