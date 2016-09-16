Украина хочет потратить на Евровидение 17,5 миллиона долларов

Киев планирует потратить на проведение песенного конкурса Евровидение 455 миллионов гривен (17,5 миллиона долларов), сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

- 455 миллионов гривен будет потрачено на Евровидение. Вы знаете, что Киев дал гарантии на финансирование Евровидения более, чем на 200 миллионов гривен. Это будет означать, что эта цифра будет перераспределена в сторону использования непосредственно на украинскую культуру потому, что расходы на Евровидение будут обеспечены из других источников, - цитирует его «Интерфакс».

Украина примет Евровидение в следующем году. Это стало возможным после победы певицы Джамалы на конкурсе в 2016 году. Многие сочли первое место украинской певицы не более чем политическим решением.