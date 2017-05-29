Украина хочет построить «крепость» на границе с РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов считает, что на границе с Россией должна быть построена «непреодолимая крепость».

Об этом говорится в его поздравлении украинским пограничникам с профессиональным праздником, опубликованном на сайте СНБО.

Он также отметил, что западная граница Украины должна быть оборудована по европейским стандартам – быть удобной и надежной.

Около двух лет назад Украина, по инициативе тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка, начала отгораживаться от России «Стеной». Согласно проекту, на линии, протяженностью почти в две тысячи километров, планировалось оборудовать наблюдательные вышки, опорные пункты для пограничников, вырыть противотанковые рвы и установить средства сигнализации. Реализация была приостановлена из-за нехватки средств. Позднее проект раскритиковали в Верховной раде.