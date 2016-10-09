Украина хочет покинуть СНГ

Киев работает над вопросом о прекращении своего членства в СНГ. Такое заявление сделал глава украинской дипломатии Павел Климкин.

После смены власти на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны уже делало заявления о таком намерении. Позднее Киев отозвал из исполкома организации своего представителя Анатолия Дроня, напоминает РИА Новости.

"Мы изучаем вопрос выхода из СНГ. У нас есть несколько десятков соглашений, которые касаются, например, взаимного признания дипломов, выплат пенсий. И сейчас мы завершаем работу, которая позволит нам урегулировать эти соглашения", — заявил Климкин.

Еще в апреле 2015 года Климкин называл нецелесообразным выход страны из Содружества. По его словам, Киев принимает участие в мероприятиях СНГ, когда ему необходимо "чего-то достичь".