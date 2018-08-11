Украина хочет арестовать еще одно российское судно
Украина объявила о возможном аресте в торговом порту Херсона российского судна «Механик Погодин». Об этом сообщил постоянный представитель Украины в Крыму Борис Бабин.
По его словам, корабль включен в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает ТАСС.
25 марта украинская погранслужба задержала в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» с 10 гражданами РФ. Их обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства». Двое моряков вернулись домой. Остальных Госпрогранслужба Украины отказалась выпускать в Россию.
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