Украина хочет арестовать еще одно российское судно

Украина объявила о возможном аресте в торговом порту Херсона российского судна «Механик Погодин». Об этом сообщил постоянный представитель Украины в Крыму Борис Бабин.

По его словам, корабль включен в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает ТАСС.

25 марта украинская погранслужба задержала в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» с 10 гражданами РФ. Их обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства». Двое моряков вернулись домой. Остальных Госпрогранслужба Украины отказалась выпускать в Россию.