Украина готовит закон о реинтеграции Донбасса
Верховная рада Украины планирует рассмотреть в осеннюю сессию законопроект о реинтеграции Донбасса с целью «освобождения территорий и восстановления конституционного строя», а также защиты прав и свобод людей, «пострадавших от российской агрессии».
Проект закона предполагает возможность введения в регионе военного положения по распоряжению президента Украины Петра Порошенко.
Кроме того, президент сможет принимать решение об использовании силовиков и «других военных формирований» в ДНР и ЛНР для «сдерживания и отпора вооруженной агрессии».
ДНР и ЛНР в документе называются «временно оккупированными Россией», сообщает «РИА Новости».
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