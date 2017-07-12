Украина готовит закон о реинтеграции Донбасса

Верховная рада Украины планирует рассмотреть в осеннюю сессию законопроект о реинтеграции Донбасса с целью «освобождения территорий и восстановления конституционного строя», а также защиты прав и свобод людей, «пострадавших от российской агрессии».

Проект закона предполагает возможность введения в регионе военного положения по распоряжению президента Украины Петра Порошенко.

Кроме того, президент сможет принимать решение об использовании силовиков и «других военных формирований» в ДНР и ЛНР для «сдерживания и отпора вооруженной агрессии».

ДНР и ЛНР в документе называются «временно оккупированными Россией», сообщает «РИА Новости».