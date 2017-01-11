Украина готова обменяться с ДНР и ЛНР пленными по формуле «228 на 48»

Выступая в эфире «5 канала», советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что украинская сторона готова обменяться с ДНР и ЛНР пленными по формуле «228 на 48».

- Мы вышли с инициативой, мы готовы передать 228 человек, чтобы забрать 48. Беспрецедентное предложение, - цитирует Тандита ТАСС.

Он напомнил, что до этого украинская сторона уже освободила 15 человек, среди которых шесть женщин.

Тандит также уточнил, что списки задержанных украинской стороной СБУ получает в том числе от представителей ДНР и ЛНР.

- В этих списках сотни людей, - заявил Тандит.

Ранее представители ДНР и ЛНР заявляли, что Киев намеренно затягивает процесс обмена пленными. По словам главы ЛНР Игоря Плотницкого, этот вопрос можно было бы решить за три дня.

Представители Донбасса также настаивают на том, что в числе удерживаемых на территории Украины жителей республик находится 618, а не 228 человек.