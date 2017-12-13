Украина готова инициировать санкции против «Татнефти»

Министр внутренних дел Украины собирается инициировать санкции против российской компании «Татнефть», которая планирует отсудить у Киева компенсации за потерянные активы.

«Татнефть» требует признать и привести в исполнение на территории России решение международного арбитража о взыскании с Украины 144 миллионов долларов.

Уточняется, что конфликт «Татнефти» и Украины связан с компанией «Укртатнафта», созданной 1994 году для поставок сырья на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. В 2007 году Татарстан потерял контроль над компанией, а в 2009 году по решениям украинских судов российская доля в «Укртатнафта» сократилась до нуля. В 2014 году международный арбитраж обязал Киев выплатить «Татнефти» 112 миллионов долларов компенсации за нарушения соглашения о защите вложений, а также проценты на эту сумму. Итоговая сумма составила 144 миллионов долларов, сообщает «РИА Новости».