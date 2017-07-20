Украина и Донбасс продолжают вести кровавую перестрелку

Военные силы Украины и Донецкой народной республики продолжают подсчитывать раненых и погибших в результате обстрелов пограничных территорий за последние сутки.

По данным украинской стороны, в результате обстрела в районе села Красногоровка, при использовании минометов, артиллерии, танков и систем «Град», погибли четверо военнослужащих Украины, двое получили ранения.

При обстреле села Новгородское погиб еще один военный украинской армии.

В районе села Новотошковка три человека погибли, подорвавшись на мине, еще трое ранены.

В районе села Марьинка также погиб один из военнослужащих Украины.

По данным донецкой стороны, за сутки зафиксировано 30 обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, три мирных жителя получили ранения.

Обстрелам подверглись районы 17 населенных пунктов, отмечает Interfax.

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Места: Украина, ДНР
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