ДНР и Украина договорились о «большом обмене» пленными до Нового года

На заседании гуманитарной подгруппы Контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе достигнута договоренность в вопросе об обмене пленными. Об этом сообщила пресс-секретарь главы делегации ДНР на переговорах Виктория Талакина.

- Нашим переговорщикам в гуманитарной подгруппе удалось достигнуть ряда важнейших договоренностей в вопросе обмена пленными. В данный момент ведется активная работа со списками обмениваемых. Мы всеми силами стремимся к тому, чтобы до конца года состоялся большой обмен пленными, - цитирует Талакину Донецкое агентство новостей.

Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР, представитель республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы Дарья Морозова заявляла, что ДНР готова к «обмену процессуально очищенных пленных» и настаивает на его проведении до Нового года.

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Места: Украина, ДНР
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