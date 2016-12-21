ДНР и Украина договорились о «большом обмене» пленными до Нового года
На заседании гуманитарной подгруппы Контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе достигнута договоренность в вопросе об обмене пленными. Об этом сообщила пресс-секретарь главы делегации ДНР на переговорах Виктория Талакина.
- Нашим переговорщикам в гуманитарной подгруппе удалось достигнуть ряда важнейших договоренностей в вопросе обмена пленными. В данный момент ведется активная работа со списками обмениваемых. Мы всеми силами стремимся к тому, чтобы до конца года состоялся большой обмен пленными, - цитирует Талакину Донецкое агентство новостей.
Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР, представитель республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы Дарья Морозова заявляла, что ДНР готова к «обмену процессуально очищенных пленных» и настаивает на его проведении до Нового года.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии