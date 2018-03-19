Украина будет считать решения Владимира Путина незаконными
Члены фракции украинской Рады «Народный фронт» Максим Бурбак и Георгий Логвинский издали законопроект о признании Украиной нелегитимными выборы президента России.
Соответственно, Украина будет считать незаконными результаты выборов в России, и все правовые последствия после них.
Также президент Украины Петр Порошенко в понедельник заявил, что обнародованные в РФ официальные данные о выборах в Крыму являются фальсификацией, передает ТАСС.
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