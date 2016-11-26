Украина не будет проводить стрельбы в Керченском проливе

Украинские военные не будут проводить ракетные испытания в Керченском проливе, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

По его словам, суверенное воздушное пространство РФ в Черном море заканчивается посередине Керченского пролива, а в этом районе Украина не планирует проводить ракетных испытаний.

Турчинов также отметил, что вся остальная территория к западу от Керченского пролива «является суверенным воздушным пространством Украины».

Ранее Росавиация сообщила, что Украина в нарушение всех международных соглашений приняла решение о проведении 1 и 2 декабря ракетных стрельб в суверенном воздушном пространстве России в районе Симферополя, сообщает «РИА Новости».