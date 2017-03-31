Украина боится не попасть на ЧМ-2018 по футболу из-за Самойловой

На Украине опасаются, что Россия может запретить украинской сборной по футболу участвовать в предстоящем чемпионате мира из-за скандала с запретом на въезд в страну российской певицы Юлии Самойловой, которая должна была выступить на международном конкурсе «Евровидение» в Киеве. Такое мнение высказал руководитель Института публичной политики и консалтинга «ИнПолит» Сергей Быков.

По его словам, отсутствие возможности для российской конкурсантки выступить на сцене в Киеве является серьезной проблемой для организаторов «Евровидения».

«Если российская конкурсантка не сможет принять участие в «Евровидении», то в дальнейшем, поскольку Российская Федерация является принимающей стороной Чемпионата мира по футболу-2018, украинская сборная не сможет принять участие в данном чемпионате», — опасается Быков.

По словам ведущего предстоящего конкурса Тимура Мирошниченко, несмотря на запрет СБУ на въезд Самойловой на Украину, есть ожидание, что ситуация изменится.

В свою очередь организаторы Евровидения неоднократно заявляли, что сделают все, чтобы российская сторона могла выступить на конкурсе в Киеве, сообщает Ura.ru.

22 марта Украина запретила участнице конкурса от России Юлии Самойловой въезд в страну на три года из-за посещения Крыма в 2015 году. СБУ настаивает на том, что певица должна была получить на въезд в российский Крым специальное разрешение от Украины.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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