США и Украина активно пьют российскую медовуху
В 2016 году Росси экспортировала в США 110 тысяч литров сидра и медовухи, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы.
Как уточняется в материале, по сравнению с 2015 годом этот показатель вырос на 129 процентов.
Кроме того, на 145 процентов увеличился импорт российской медовухи и сидра на Украину. Всего в 2016 году в страну было поставлено 2,6 миллионов литров этих напитков. Таким образом, Украина стала лидером по закупке российских напитков.
На втором месте оказалась Белоруссия, с результатом в 295 тысяч литров, а замыкает тройку лидеров Таджикистан, куда было поставлено 186 тысяч литров.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству продумать варианты снижения акциза на медовуху, сообщает «Экономика сегодня».
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