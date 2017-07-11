США и Украина активно пьют российскую медовуху

В 2016 году Росси экспортировала в США 110 тысяч литров сидра и медовухи, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы.

Как уточняется в материале, по сравнению с 2015 годом этот показатель вырос на 129 процентов.

Кроме того, на 145 процентов увеличился импорт российской медовухи и сидра на Украину. Всего в 2016 году в страну было поставлено 2,6 миллионов литров этих напитков. Таким образом, Украина стала лидером по закупке российских напитков.

На втором месте оказалась Белоруссия, с результатом в 295 тысяч литров, а замыкает тройку лидеров Таджикистан, куда было поставлено 186 тысяч литров.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству продумать варианты снижения акциза на медовуху, сообщает «Экономика сегодня».