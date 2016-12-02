«Украэрорух» предложил СБУ выплатить компенсацию «Белавиа»

Компенсацию белорусской компании «Белавиа» за возврат самолета в аэропорт Жуляны 21 октября 2016 года должна выплатить Служба безопасности Украины. Такое заявление сделала пресс-служба государственного предприятия обслуживания воздушного сообщения «Украэрорух».

«Украэрорух» не имеет оснований для рассмотрения вопроса относительно возмещения за возвращение в аэропорт «Киев» самолета «Белавиа», поскольку госпредприятие не было инициатором возвращения данного рейса», - цитирует ТАСС ответе госпредприятия на запрос агентства «Украинские новости».

Как отметили в организации, поскольку инициатором возврата самолета выступила Служба безопасности Украины, то она и должна выплатить компенсацию белорусской стороне.

Ранее, 21 октября самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Белавиа», выполнявший рейс по маршруту Жуляны (Киев) – Минск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. На борту находилось 136 пассажиров и 6 членов экипажа. За 50 километров до входа в воздушное пространство Белоруссии командиру поступило указание от украинского диспетчера о немедленном возврате в аэропорт вылета без объяснения каких-либо причин. При этом командиру судна было сказано, что «в случае невыполнения команды в воздух будут подняты истребители».