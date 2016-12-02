«Украэрорух» предложил СБУ выплатить компенсацию «Белавиа»

Компенсацию белорусской компании «Белавиа» за возврат самолета в аэропорт Жуляны 21 октября 2016 года должна выплатить Служба безопасности Украины. Такое заявление сделала пресс-служба государственного предприятия обслуживания воздушного сообщения «Украэрорух».

«Украэрорух» не имеет оснований для рассмотрения вопроса относительно возмещения за возвращение в аэропорт «Киев» самолета «Белавиа», поскольку госпредприятие не было инициатором возвращения данного рейса», - цитирует ТАСС ответе госпредприятия на запрос агентства «Украинские новости».

Как отметили в организации, поскольку инициатором возврата самолета выступила Служба безопасности Украины, то она и должна выплатить компенсацию белорусской стороне.

Ранее, 21 октября самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Белавиа», выполнявший рейс по маршруту Жуляны (Киев) – Минск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. На борту находилось 136 пассажиров и 6 членов экипажа. За 50 километров до входа в воздушное пространство Белоруссии командиру поступило указание от украинского диспетчера о немедленном возврате в аэропорт вылета без объяснения каких-либо причин. При этом командиру судна было сказано, что «в случае невыполнения команды в воздух будут подняты истребители».

Новости по теме
Теги:
Места: Украина
Следующая новость В Антарктиде найдены останки жука возрастом 14 миллионов лет

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО