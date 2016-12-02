Украденные ворота концлагеря Дахау нашлись в норвежском городе Берген

Пресс-служба полиции Мюнхена сообщила о том, что украденные почти два года назад ворота концлагеря Дахау с кованой надписью «Труд освобождает» (Arbeit macht frei), обнаружились в норвежском городе Берген.

Как сообщают немецкие правоохранители, эксперты проверяют находку на подлинность. Найти ворота удалось благодаря анонимному звонку, других подробностей немецкая полиция пока не раскрывает, - сообщает РИА «Новости».

Часть мемориала была украдена в ночь на 2 ноября 2014 года, полиция за указание на местонахождение ворот предлагала награду в 10 тысяч евро.

Лагерь Дахау расположен в Баварии, это один из первых концлагерей на территории Германии. Лозунг «Труд освобождает» нацисты размещали на воротах многих концлагерей.

Подобный случай вандализма — не первый такого рода, в 2009 году металлическую пластину с лозунгом Arbeit macht frei украли из Освенцима.

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