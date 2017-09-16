Украденные из парка «Зарядье» растения продают на Avito

Пользователи соцсетей нашли на интернет-площадке Avito объявления о продаже растений из недавно открывшегося в Москве парка «Зарядье».

Как сообщают «Известия», автор объявления предлагает купить растения по цене в 1 тыс. рублей за саженец осоки и 5 тыс. за саженец ели. В объявлении говорится: «На поврежденные растения скидка от 30%. Возможна доставка растений не из прайса под заказ».

Ранее начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе парка Игорь Сафиуллин сообщил, что в «Зарядье» неизвестные выкопали часть редких растений.