Украденные из парка «Зарядье» растения продают на Avito
Пользователи соцсетей нашли на интернет-площадке Avito объявления о продаже растений из недавно открывшегося в Москве парка «Зарядье».
Как сообщают «Известия», автор объявления предлагает купить растения по цене в 1 тыс. рублей за саженец осоки и 5 тыс. за саженец ели. В объявлении говорится: «На поврежденные растения скидка от 30%. Возможна доставка растений не из прайса под заказ».
Ранее начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе парка Игорь Сафиуллин сообщил, что в «Зарядье» неизвестные выкопали часть редких растений.
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