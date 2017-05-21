Украденные картины Левитана вернулись в Плес
Картины Исаака Левитана, украденные из дома-музея художника в Плесе, вернули в экспозицию.
Как сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на региональные власти, на усиление мер безопасности музея было потрачено около семи миллионов рублей. Пять картин, общая стоимость которых составила более 77 миллионов рублей, похитили около трех лет назад.
В конце 2016 года в Подмосковье задержали подозреваемых в краже полотен. Эксперты подтвердили подлинность картин. Теперь в музее Левитана в Ивановской области можно увидеть 25 работ художника.
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