Две украденные картины Ван Гога обнаружились в коллекции у итальянского мафиози

В ходе обысков в доме у одного из главарей неаполитанской мафии полицейские обнаружили две картины кисти Винсента Ван Гога, похищенные из музея в Амстердаме.

Полотна «Вид на море Схевенингена» и «Выход из протестантской церкви в Нюэнене» были украдены еще в 2002 году. Похитителей удалось задержать спустя два года, однако местонахождение картин тогда выяснить не удалось, - сообщает ТВЦ со ссылкой на портал «Ридус» и заявление музея Ван Гога в Амстердаме.

Подробности дела не раскрываются, однако итальянские правоохранительные органы заявляют, что полотна великого мастера не имеют повреждений и находятся в хорошем состоянии.