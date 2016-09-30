Две украденные картины Ван Гога обнаружились в коллекции у итальянского мафиози
В ходе обысков в доме у одного из главарей неаполитанской мафии полицейские обнаружили две картины кисти Винсента Ван Гога, похищенные из музея в Амстердаме.
Полотна «Вид на море Схевенингена» и «Выход из протестантской церкви в Нюэнене» были украдены еще в 2002 году. Похитителей удалось задержать спустя два года, однако местонахождение картин тогда выяснить не удалось, - сообщает ТВЦ со ссылкой на портал «Ридус» и заявление музея Ван Гога в Амстердаме.
Подробности дела не раскрываются, однако итальянские правоохранительные органы заявляют, что полотна великого мастера не имеют повреждений и находятся в хорошем состоянии.
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