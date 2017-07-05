Уклонисты от армии лишатся доступа к госслужбе на 10 лет
Граждане России, уклонившиеся от прохождения срочной военной службе, не смогу работать на государственной и муниципальной службе в течение 10 лет.
Соответствующий законопроект был во втором чтении одобрен депутатами Госдумы.
Первый заместитель председателя комитета по обороне Андрей Красов пояснил ТАСС, что законодатели выполняли рекомендации Конституционного суда. Согласно действующему законодательству, уклонистам безвременно закрыт доступ к госслужбе. По мнению КС, должен быть установлен какой-то конкретный срок. Парламентарии остановились на запрете в течение 10 лет.
В проекте урегулирован алгоритм действий призывной комиссии и руководителя, у которого работает-уклонист.
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