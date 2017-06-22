Уклонистам от армии могут разрешить работать на госдолжностях

Госдума готовится к рассмотрению во втором чтении законопроекта, предусматривающего послабления для уклонистов от службы в армии.

Документ содержит поправки в законодательство о воинской, гражданской государственной и муниципальной службе в России.

В настоящее время лицам, не проходившим службу в рядах ВС РФ без уважительных причин, пожизненно запрещено работать на госслужбе. Авторы проекта отмечают, что данная норма является дискриминационной, поскольку ставит уклонистов ниже лиц, совершивших уголовное преступление или административное правонарушение.

Законодатели предлагают смягчить этот запрет, сократив его срок до10 лет. Отсчитываться он будет с момента окончания срока для обжалования решения призывной комиссии либо вступления в силу решения суда, пишут «Известия».

Кроме того, проект обязывает военкоматы отчитываться перед главами государственных или муниципальных органов о наличии уклонистов, а те, в свою очередь, - об увольнении не служивших сотрудников.