Указом президента РФ Андрею Карлову посмертно присвоено звание Героя России

Погибшему в Анкаре российскому дипломату Андрею Карлову указом президента РФ Владимира Путина посмертно присвоено звание Героя России.

«За проявленные стойкость и мужество на посту Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации присвоить звание Героя Российской Федерации Карлову Андрею Геннадьевичу (посмертно)», - цитирует текст указа ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Ранее сообщалось, что 19 декабря во время торжественной церемонии открытия выставки в Анкаре посол РФ Карлов был застрелен бывшим сотрудником полиции Турции Мевлютом Мертом Алтынташем, состоявшим в группировке «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в РФ организация).