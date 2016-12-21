Указом президента РФ Андрею Карлову посмертно присвоено звание Героя России
Погибшему в Анкаре российскому дипломату Андрею Карлову указом президента РФ Владимира Путина посмертно присвоено звание Героя России.
«За проявленные стойкость и мужество на посту Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации присвоить звание Героя Российской Федерации Карлову Андрею Геннадьевичу (посмертно)», - цитирует текст указа ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Ранее сообщалось, что 19 декабря во время торжественной церемонии открытия выставки в Анкаре посол РФ Карлов был застрелен бывшим сотрудником полиции Турции Мевлютом Мертом Алтынташем, состоявшим в группировке «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в РФ организация).
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