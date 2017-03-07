Ужесточение политики Трампа в отношении РФ обрадовало Европу

Европейские политики встретили аплодисментами решение администрации президента США Дональда Трампа об ужесточении политики в отношении России.

По данным газеты The Wall Street Journal, Россия рано радовалась победе Трампа в президентской гонке 2016 года, так как положение дел стало меняться не в лучшую для РФ сторону.

Издание отмечает, что Трамп в ходе своей предвыборной кампании высказывался о России в дружеском тоне, а также выступал с критикой НАТО и других альянсов.

Однако, по мнению автора статьи, после вступления в должность Трамп назначил ряд помощников, которые являются сторонниками жесткой линии в отношении Кремля, а также стал больше высказываться в поддержку НАТО.

Издание также пишет, что смена курса в отношении России «была встречена аплодисментами в Европе и вызвала тревогу в Москве».

По словам одного из европейских дипломатов, никто не остался убежденным в том, что США намерены заключить некую крупную сделку с Россией.