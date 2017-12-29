Уильям Браудер призвал исключить РФ из Интерпола

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, осужденный в Москве за неуплату налогов, призвал Интерпол приостановить членство России в связи с «вопиющим» нарушением правил организации.

«Россия в шестой раз обращается в Интерпол с требованием арестовать меня после того, как пять предыдущих запросов были отклонены как нелегитимные и политически окрашенные. Для Интерпола наступило время приостановить членство России за вопиющее нарушение правил», — написал Браудер на своей странице в сети микроблогов Twitter.

29 декабря суд в Москве заочно признал Браудера виновным в уклонении от уплаты налогов и организации преднамеренного банкротства компании «Дальняя степь» и выводу за рубеж акций компании «Газпром». Общая сумма ущерба оценивается в 3,5 миллиарда рублей.

Ранее Интерпол отклонил заявку России о его международном розыске, однако уголовное дело было дополнено новыми данными, и Интерпол согласился заново пересмотреть обращение Генпрокуратуры.

Американец Уильям Браудер организовал принятие в США антироссийского «Закона Магнитского», сообщает «РИА Новости».