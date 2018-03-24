В Уилтшире проведут химчистку одежды после отравления Скрипаля

Власти графства Уилтшир предложили гражданам, посетившим заведения, где назадолго до отравления побывали экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, сдать одежду для химчистки.

Как сообщает «РИА Новости», всем, кто был в ресторане Zizzi и пабе Mill, необходимо упаковать вещи в пластиковые пакеты, а затем связаться с местными властями, чтобы те забрали одежду и предоставили компенсацию. Это может коснуться до 500 человек.

Ранее главврач Англии Салли Дэвис рекомендовала всем посетившим заведения в Солсбери выстирать одежду и помыть вещи, которые у них были с собой.