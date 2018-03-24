В Уилтшире проведут химчистку одежды после отравления Скрипаля
Власти графства Уилтшир предложили гражданам, посетившим заведения, где назадолго до отравления побывали экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, сдать одежду для химчистки.
Как сообщает «РИА Новости», всем, кто был в ресторане Zizzi и пабе Mill, необходимо упаковать вещи в пластиковые пакеты, а затем связаться с местными властями, чтобы те забрали одежду и предоставили компенсацию. Это может коснуться до 500 человек.
Ранее главврач Англии Салли Дэвис рекомендовала всем посетившим заведения в Солсбери выстирать одежду и помыть вещи, которые у них были с собой.
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