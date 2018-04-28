В Ухте директор колледжа запретил компьютеры

Учащимся Ухтинского промышленно-экономического лесного колледжа Индустриального института УГТУ запретили пользоваться компьютерами, а общежитие, в котором они живут, превращают в казарму.

Нововведения инициированы главой образовательного учреждения Василием Завьяловым. По его мнению, студенты используют компьютеры не для учебы, а с целью развлечения. Все письменные работы, включая дипломные, он предложил учащимся выполнять от руки. Директор также запретил держать в комнатах общежития какие-либо электроприборы, а из мебели студентам оставил только тумбочки и стулья.

Завьялов также заявил, что общежитие переходит на казарменное положение, живущие в нем учащиеся станут кадетами. Переход начался с требования снять двери в комнаты на одном из этажей.

Тем, кому новшества не по нраву директор предложил забрать документы или снимать жилье, сообщает «Комиинформ» со ссылкой на родителей учащихся.