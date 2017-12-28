Уходящий год станет самым теплым в истории России

Директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что уходящий год будет самым теплым в истории России и побьет рекорд 2016 года по температуре.

Одиннадцать месяцев 2017 года оказались суммарно самыми теплыми месяцами за всю историю наблюдений на территории России.

Метеорологи связывают это с глобальным потеплением на планете, передает «Известия».