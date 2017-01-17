Уходящий глава ЦРУ назвал оскорбительными слова Трампа о разведке США

Комментируя высказывания будущего главы Белого дома Дональда Трампа о деятельности ЦРУ и разведки США в целом, директор Центрального разведывательного управления Джон Бреннан заявил, что республиканец «переступил грань дозволенного».

- Такие заявления, сделанные об утечке или о непорядочности и нечестности разведки, в моем понимании переходят грань дозволенного, — цитирует Бреннана РИА «Новости» со ссылкой на газету Wall Street Journal.

Бреннан добавил, что сравнение работы ЦРУ с подходами нацистской Германии – неуважение к тем разведчикам, которые погибли во Второй мировой войне и «имена которых увековечены на стене памяти».

Ранее Трамп написал в Twitter, что сомневается, не является ли Бреннан человеком, «слившим» компрометирующую его информацию.

«Уходящий глава ЦРУ Джон Бреннан ругает избранного президента Трампа за угрозу со стороны России… Не он ли был человеком, сливавшим информацию Fake News (так Трамп стал называть первым опубликовавший данные о компромате на него телеканал CNN)?» — заявил Трамп.