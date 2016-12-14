Уход за пожилыми людьми и детьми приводит к депрессии
Длительная забота о пожилых людях или детях может повергнуть к развитию депрессии. К таким выводам пришли ученые из США. Эксперты провели опыты, в которых принимали участие добровольцы обоих полов в возрасте 18-64 лет.
Опыты и наблюдения показали, что риску развития депрессивных состояний более всего подвержены медицинские работники. Как заметили ученые, порядка 11 процентов сотрудников здравоохранения постоянно испытывают негатив или пребывают в депрессии, - сообщает «ФАН».
Самыми "депрессивными профессиями" попали няни и сиделки. Далее следуют сотрудники общепита и ресторанной сферы, а замыкают круг социальные работники, выяснили ученые.
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