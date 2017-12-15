США угрожает мощнейшая засуха

На западе и юго-западе США может в любой момент возникнуть «мегазасуха», которая продлится 30 лет, заявил Тоби Олт из Корнеллского университета в Итаке (США).

По его словам, подобные катаклизмы могут легко возникнуть в ближайшие годы, а их сила не будет уступать великим засухам прошлого, которые происходили на западе Северной Америки в последние 1,2 тысячи лет. С 2011 года в южных регионах США бушует засуха, которая затронула 98 процентов жителей Калифорнии.

Американские ученые попытались выяснить, возникают ли продолжительные засухи сами по себе или в результате «естественных» колебаний климата.

Для ответа на этот вопрос ученые создали набор климатических моделей, в которых рождением засух управляли или катаклизмы, или же колебания климата, и сравнили результаты расчетов с тем, что показывали палеоклиматические данные.

По словам Олта, расчеты показали, что крупные засухи действительно возникают в основном из-за случайных колебаний климата Земли, однако некоторые их свойства зависят от «внешних» событий, сообщает «РИА Новости».