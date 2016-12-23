Угонщики ливийского самолета угрожали пилотам игрушечным оружием
Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат сообщил, что при захвате ливийского пассажирского самолета А320 злоумышленники использовали муляжи оружия, а не настоящие пистолеты и гранаты.
«Первоначальные данные судебной экспертизы показали, что оружие, использованное при захвате самолета авиакомпании Afrikiyah Airways, являлось муляжом», - цитирует ТАСС запись, сделанную Мускатом в твиттере.
Ранее сообщалось, что двое неизвестных, предположительно граждане Ливии, захватили пассажирский самолет, заставили экипаж приземлиться на Мальте и после нескольких часов переговоров выпустили заложников и сдались местным властям.
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