Угонщики ливийского самолета угрожали пилотам игрушечным оружием

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат сообщил, что при захвате ливийского пассажирского самолета А320 злоумышленники использовали муляжи оружия, а не настоящие пистолеты и гранаты.

«Первоначальные данные судебной экспертизы показали, что оружие, использованное при захвате самолета авиакомпании Afrikiyah Airways, являлось муляжом», - цитирует ТАСС запись, сделанную Мускатом в твиттере.

Ранее сообщалось, что двое неизвестных, предположительно граждане Ливии, захватили пассажирский самолет, заставили экипаж приземлиться на Мальте и после нескольких часов переговоров выпустили заложников и сдались местным властям.