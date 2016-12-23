Угонщики ливийского самолета отпустили заложников и сдались мальтийским властям

В результате переговоров правоохранительным органам Мальты удалось добиться от угонщиков ливийского пассажирского самолета освобождения всех заложников. Оба преступника сдались властям. Об этом журналистам рассказал глава правительства Мальты Джозеф Мускат.

Премьер-минист добавил, что силы правопорядка обыскали их и взяли под стражу, - сообщает «Интерфакс».

Ранее двое вооруженных гранатами неизвестных выпустили из самолета 109 пассажиров, а также почти всех членов экипажа.

В свою очередь межарабский телеканал «Аль-Арабийя» со ссылкой на ливийские власти сообщил, что угонщики самолета обратились к мальтийским властям с просьбой о предоставлении им политического убежища в стране.

Кроме этого, один из угонщиков в интервью ливийскому телевидению заявил, что является главой каддафистской партии. Угонщики также требовали официального признания этой партии в Ливии.

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