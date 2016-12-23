Угонщики ливийского самолета требовали доставить их в Рим
Пилот пассажирского самолета А320 авиакомпании Afriquiyah Airways сообщил, что вооруженные гранатами захватчики воздушного судна требовали доставить их в Рим.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итальянский телеканал Rai News 24.
Лайнер А320 совершал внутренний рейс из города Себха в Триполи, когда был захвачен двумя неизвестными, потребовавшими направить его на Мальту, расположенную в 500 километрах от ливийского побережья. На борту самолета находились 111 пассажиров (82 мужчины, 28 женщин и ребенок), а также семеро членов экипажа.
В результате переговоров с властями Мальты угонщики отпустили всех пассажиров и согласились освободить членов экипажа.
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