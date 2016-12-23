Угонщики ливийского самолета требуют политического убежища в странах Евросоюза

Двое вооруженных гранатами неизвестных, захватившие ливийский самолет А320 авиакомпании «Аль-Ифрикия», требуют предоставить им политическое убежище в одной из стран Евросоюза.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».

Как сообщил ранее министр транспорта Ливии, ведутся переговоры с угонщиками. Уже известно, что они граждане Ливии в возрасте до 25 лет. Они вооружены ручными гранатами и угрожают взорвать самолет, если не будут выполнены их требования «освободить из тюрем в Ливии заключенных».

Кроме того, как заявил представитель временного правительства в Ливии, воздушные пираты «потребовали безопасного коридора для выхода боевиков из города Бенгази».

Ранее преступники выпустили 65 пассажиров. Всего на борту воздушного судна находилось 111 человек.