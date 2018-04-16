Угон автомобиля приравняют к краже

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили приравнять угон автомобиля к хищению.

Соответствующий документ исключает возможность двойной трактовки преступления, рассказал председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов.

«Для большинства, скорее всего, эти понятия действительно равнозначные, но в уголовном законодательства они разные. Когда у гражданина взяли без его ведома шубу или мобильный телефон — это кража. Никому в голову не придёт сказать: воришка взял поносить, а потом вернёт. В отношении же неправомерного завладения автомобилем это работает», - пояснил депутат в беседе с «Парламентской газетой».

Он также отметил, что необходимо продолжить работу с этой статьей до необходимого варианта трактовки и обозначения степени наказания, при которой угонять машины станет как минимум невыгодно.

Законопроект поддерживают Следственный комитет и МВД.

К сожалению, угонщикам удается быстро перебить номера и изготовить поддельные документы на машину. Таким образом, более 70 процентов дел не доводится до суда.

В 2017 году на территории России были зарегистрированы 21 842 кражи автомобилей, еще 20 834 аналогичных преступления были классифицированы как угоны. При этом злоумышленники, не успевшие продать угнанный автомобиль, привлекались не по статье 158 УК РФ («Кража»), а по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).